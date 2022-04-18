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Siyaset Gültekin Uysal'ın sözlerini yutmak için gerekçeleri: Biz AK Parti'den darbeyle gönderildik
Siyaset

Gültekin Uysal'ın sözlerini yutmak için gerekçeleri: Biz AK Parti'den darbeyle gönderildik

TELE 1'e konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın krize sebep olan Cumhurbaşkanı adayı kriteri açıklamasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 20:53:00 - 2022-04-18 21:05:13
Gültekin Uysal'ın sözlerini yutmak için gerekçeleri: Biz AK Parti'den darbeyle gönderildik

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masanın ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ortak Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriterleri olduğunu belirterek, "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" dedi.

Selçuk Özdağ, bir dönem AK Parti'de siyaset yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan nezdinde krize sebep olan açıklamaya cevap verdi.

'İncindik'

TELE 1'e konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Gültekin Uysal’ın ilk paylaşımdan dolayı incindik." dedi.

"Gelecek Partisi’nde sadece Ahmet Davutoğlu değil, ben dahil pek çok arkadaşımız AKP’de yıllarca görev aldı." ifadelerini kullanan Özdağ, Uysal'ın sözlerini yutmalarına gerekçe olarak şünu gösterdi: Ancak biz bu partiden darbe ile gönderildik.

Selçuk Özdağ, şöyle devam etti:

Gültekin Uysal, bizi kastetmediğini söyledi. Perşembe günü bir araya geleceğiz. Tek aday üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Altı parti arasında tek aday üzerinde bir uzlaşı var. 24 Nisan’da yapılacak buluşmada masada yerimizi alacağız. Bu konuda tereddüte gerek yok.

Millet İttifakı için 3 kriter! 6'lı masada Babacan ile Davutoğlu adaylık için elendi
Millet İttifakı için 3 kriter! 6'lı masada Babacan ile Davutoğlu adaylık için elendi

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Millet İttifakı için 3 kriter! 6'lı masada Babacan ile Davutoğlu adaylık için elendi

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