Gültekin Uysal'ın sözlerini yutmak için gerekçeleri: Biz AK Parti'den darbeyle gönderildik

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6'lı masanın ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ortak Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriterleri olduğunu belirterek, "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" dedi.

Selçuk Özdağ, bir dönem AK Parti'de siyaset yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan nezdinde krize sebep olan açıklamaya cevap verdi.

'İncindik'

TELE 1'e konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Gültekin Uysal’ın ilk paylaşımdan dolayı incindik." dedi.

"Gelecek Partisi’nde sadece Ahmet Davutoğlu değil, ben dahil pek çok arkadaşımız AKP’de yıllarca görev aldı." ifadelerini kullanan Özdağ, Uysal'ın sözlerini yutmalarına gerekçe olarak şünu gösterdi: Ancak biz bu partiden darbe ile gönderildik.

Selçuk Özdağ, şöyle devam etti:

Gültekin Uysal, bizi kastetmediğini söyledi. Perşembe günü bir araya geleceğiz. Tek aday üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Altı parti arasında tek aday üzerinde bir uzlaşı var. 24 Nisan’da yapılacak buluşmada masada yerimizi alacağız. Bu konuda tereddüte gerek yok.