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Siyaset Gültekin Uysal, Babacan ve Davutoğlu'na laf çaktı! "İttifak diyorlar ama..."
Siyaset

Gültekin Uysal, Babacan ve Davutoğlu'na laf çaktı! "İttifak diyorlar ama..."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik iğneleyici sözleri dikkat çekti. Konuyu değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, "İttifak diyorlar ama ittifak mı, kendi aralarında çatışan 6 parti mi belli değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 15:03:00 -

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tabiri caizse laf çaktı.

Uysal, gösterilecek cumhurbaşkanı adayı için "20 yıllık AKP dönemi sorumluluğuna ortak olmamış olmak" şartı koştu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Uysal'ın sözleri de masaya yatırıldı.

Uysal'ın sözlerini değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, "İttifak diyorlar ama ittifak mı, kendi aralarında çatışan 6 parti mi belli değil" dedi.

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