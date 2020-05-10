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Aktüel

Gültak, parklara akın eden yaşlı vatandaşlarla sohbet etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında haftalardır sokağa çıkamayan, ancak yasağa getirilen 3 saatlik ara dolayısıyla evlerinden çıkarak parklara akın eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:49:00 -
Gültak, parklara akın eden yaşlı vatandaşlarla sohbet etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında haftalardır sokağa çıkamayan, ancak yasağa getirilen 3 saatlik ara dolayısıyla evlerinden çıkarak parklara akın eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla sohbet etti. Yaşlı vatandaşların hal ve hatırlarını soran Gültak, onlara tıbbi maske ve dezenfektan da dağıttı.


Yasağa verilen arada parklara gelerek dinlenen yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Gültak, “Bu zorlu günleri inşallah hep beraber atlatacağız. Alınan tedbirler sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı ve iyiliği içindir. Sizlerden ricam, biraz daha sabır göstermeniz, salgına karşı alınan tedbirlere uymanızdır. Hiçbir endişeniz olmasın. Bizler, ekiplerimizle birlikte her gün sokaktayız, sizler için ne gerekiyorsa, ne tür talep ve ihtiyaçlarınız varsa yerine getireceğiz” dedi.

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