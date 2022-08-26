Gülşen’e sahip çıkan hukukçulara hukuk dersi!

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Gülşen isimli sözde şarkıcının İmam Hatiplilere hareket etmesinin ardından hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve tutuklandı.

Başlatılan soruşturma ve yapılan tutuklamanın haksız olduğunu savunanlara ilişkin AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Birinci yaptığı paylaşımda, “Bazı meslektaşlarım, mezkur şarkıcı şahıs olayında, TCK 216/1'de zikredilen, ‘kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması’ halinin oluşmadığını, dolayısıyla bu fıkranın uygulanamayacağını, bu sebeple tutuklamanın yanlış olduğunu beyan etmektedirler. Bunu da, videonun Nisan ayında çekilmiş olduğuna, yayına yeni konduğuna dayandırıyorlar. Bu görüş hukuken isabetsizdir. Zira o şov Nisan ayında yapılsa dahi, şarkıcı şahsın, infial uyandırıcı sözlerinin, ‘kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması’ durumunu oluşturup oluşturmayacağına, o beyanların kamuoyuna yansıması anı itibarıyla bakılır. Dolayısıyla bu açıdan bakılınca, sahne şovunun Nisan ayında yapılmış olmasının, TCK 216/1'in uygulanması açısından bir ehemmiyeti yoktur. Bu sebeple, bazı meslektaşlarımın bu yöndeki fikirlerine katılmıyorum. Bir hukukçu, meseleyi ele alırken, siyasi, sosyolojik ve ideolojik mülahazalardan sıyrılarak, hukukun genel prensipleri, meri mevzuat ve Yüksek Mahkeme içtihatları noktasında hukuki tavsif yapmalıdır. Bu vadide, şarkıcı şahsın kullandığı dilin ağırlığı, galiz ifadeleri kullanma şekli, ifadelerin toplumun bir kesimini aşağılama niteliği ve bu sözlerin geniş kitlelere ulaşması durumu da dikkate alındığında, bir hukukçu olarak, tutuklama kararının isabetli olduğu kanaatindeyim” dedi.