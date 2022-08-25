Gülşen'e bir tokat da ondan! Doğu Perinçek şaşırttı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İmam Hatip’lilere hakaret eden şarkıcı bozuntusu Gülşen’e
Ortalıkta "şarkıcıyım" diye dolanan Gülşen, haddini ve boyunu aşarak İmam Hatip’lilere hakaret etti.
Kamuoyunun tepkisini çeken şarkıcı bozuntusuna bir tepki de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi.
Perinçek sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"İmam Hatipliler bu memleketin değerli evlatlarıdır. İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz."