Gülşen'den yeni skandal! Bu kadın iyice raydan çıktı

Söylediği şarkılarla değil, ahlaksızlıklarıyla gündeme gelen Gülşen, yine büyük bir skandala imza attı. Giydiği pespaye kostümlerle yoğun eleştiri alan Gülşen, bu kez sahneye resmen üstsüz çıktı. Son olarak dün gece bir sahnede boy gösteren Gülşen sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafetiyle büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'e ''Göğüs ucunu da kapama artık'', ''Altı çok kapalı hayret'', ''Yakında sahneye hepten açık çıkacak diye korkuyorum'', ''Giyinmeyi unutmuş'' şeklinde tepki gösterdi.