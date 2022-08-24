Gülşen'den hadsizlik! İmam Hatiplilere çirkin sözler

Gülşen, bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı. Gülşen'in sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

Hukuki süreç başlatılacak

Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki skandal sözlerle ilgili hukuki süreci başlatacağını ifade ederek "Bütün İmam-Hatip'lileri; -"İmam-Hatip'te okumuş kendisi,sapıklığı oradan geliyor" diyerek belli bir kesimi kategorik sapık olarak göstermeye çalışan şarkıcı Gülşen'e dava açmaya davet ediyorum. İlk davayı da İmam-Hatip Lisesi mezunu olarak ben açacağım." dedi.

LGBT bayrağı açmıştı

Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.