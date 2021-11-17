  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gülsek mi ağlasak mı? Yok böyle tedbir!
Yerel

Gülsek mi ağlasak mı? Yok böyle tedbir!

Bursa’da iki kişinin yüksekte yaptığı çatı tamiri yürekleri ağza getirirken görüntüler kısa sürede yayıldı. Garip bir tedbir olarak nitelendirilen uygulama hem güldürdü hem de korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:55:00 -

Bursa’da iki kafadarın metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri hem korkuttu hemde güldürdü. Beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıda oturup kendisini izleyen arkadaşına veren adamın tamir yaparken çekilen fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Olay Yıldırım Gökdere Mahallesinde meydana geldi. Çatı tamiratı yapan iki kişi, bellerine bağladıkları halatla çatıda adeta ölüme meydan okudu. Çatıda kimi zaman yatarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden iki şahıstan biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. O ânlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isim bombayı patlattı: Eldeki paranızı...
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isim bombayı patlattı: Eldeki paranızı...

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Büyük ihtimalle faizler sabit tutulacak. Yani TL’deki kayıplar değil tam tersi kazanımlar artaca..
TOGG'a sürpriz teklif! Biz üretelim
Otomotiv

TOGG'a sürpriz teklif! Biz üretelim

Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi Devrim arabalarının kaynak mühendisi Halil Kaya Gedik, Sakarya'da kurduğu fabrikada yarım kalan haya..
Küfürbaz Lütfü, ünlü iş adamını dolandırmış!
Siyaset

Küfürbaz Lütfü, ünlü iş adamını dolandırmış!

Şehit yakınına küfrettiği görüntüler gündem olan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ünlü işadamı Korkmaz Yiğit’i dolandırdığı ortaya çıktı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay