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Ekonomi Gülle: Yeni ihracat seferberliği başlattık
Ekonomi

Gülle: Yeni ihracat seferberliği başlattık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın ekonomide ilan ettiği reform süreci kapsamında yeni ihracat seferberliği başlattık. 2000 yılında 36 milyon ton olan ihracatımız, 2023 yılında da miktar bazında 200 milyon tona ulaşacağını öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:25:00 -
Gülle: Yeni ihracat seferberliği başlattık

Yeni ihracat seferberliği kapsamında, TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Birlik başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. TiM Başkanı İsmail Gülle, 2000 yılından bu yana tutar bazında ihracatta rekor artışlar yaşanırken, tonaj bazında da ihracatın katlandığını bildirdi.

2023’te 200 milyon ton ihracat

2000 yılında 36 milyon ton olan ihracatın 2019’da ise 146 milyon tona ulaştığını belirten Gülle, “2023 yılında da miktar bazında ihracatın, 200 milyon tona ulaşacağını öngörüyoruz. Gelişen ihracatımızla, doğal olarak lojistik ihtiyacı da artmakta. Rakip ülkeler bütün stratejisini bunun üzerine kuruyor. Örneğin Çin, kuşak yol projesinde devreye aldığı tren yoluyla dünyanın dört bir yanına ürünlerini 15 günde ulaştırırken, biz henüz 2 bin- 3 bin kilometre ötedeki, Avrupa ülkelerine, 1 haftadan kısa sürede ürünlerimiz ulaştıramıyoruz. Bu yüzden Avrupa Birliği’ne daha hızlı, daha ucuz taşıma yapabilmemiz büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. Artan hacimden dolayı, Avrupa’ya açılan sınır kapılarında kimi zaman, ciddi yoğunluklar yaşandığını aktaran Gülle, “Artık denizyolu ve demiryolunun, ihracatımızda çok daha öne çıkması gerekiyor. İhracatımızda demiryolu ve denizyolunun ağırlığının artması, büyük kolaylık sağlayacaktır” dedi.

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