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Ekonomi

Gülle: "İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında ihracatçıya TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:24:33 -
Gülle: "İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında ihracatçıya TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak"
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Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

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