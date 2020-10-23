Gülle: 2021 ülkemizin ihracat yılı olacak

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin (İİB) 10. Bölge İstişare Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Haziran ayından itibaren günlük ve aylık ihracat rakamlarının salgın öncesi dönemin üzerinde gerçekleşmeye başladığına işaret etti. Gülle, “Eylül ayında da ihracatımız son derece başarılı bir tablo çizdi. İstanbul, eylül ayında bu tabloya önemli bir katkı sağladı. İstanbul’un ihracatı eylülde yaklaşık yüzde 7 artışla, 6,4 milyar dolara ulaştı” dedi.

Artış trendini sürdürecek

Birliğin ocak-eylül döneminde en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin ise 447 milyon dolarla Irak, 340 milyon dolarla Almanya, 274 milyon dolarla ABD ve 238 milyon dolarla Birleşik Krallık olduğu bilgisini veren Gülle, “Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a ihracattaki artış oranı yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti. Pandemiden oldukça etkilenen bu ülkelere başarılı bir ihracat performansı gerçekleştiren birliğimizi yürekten tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 2020’nin son çeyreğinde ihracat rakamlarımız artış trendini sürdürecek ve 2021 ülkemizin ihracat yılı olacak” dedi.