Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! Hakkında kırmızı bülten çıkarılacak
Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.
Adalet Bakanlığı, Umut Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara iletti.
