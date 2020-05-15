  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Güler Sabancı’dan, CarrefourSA çalışanlarına tebrik ziyareti

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ile birlikte kamu görevi bilinciyle görev yapan CarrefourSA çalışanlarını ziyaret edip tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:03:25 -
Güler Sabancı’dan, CarrefourSA çalışanlarına tebrik ziyareti

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ile birlikte kamu görevi bilinciyle görev yapan CarrefourSA çalışanlarını ziyaret edip tebrik etti.


Güler Sabancı, henüz müşteri girişi başlamadan önce marketin hazırlık sürecinde ziyaretini gerçekleştirdi. Salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle hem on binlerce ürünü reyonlarda müşterileriyle buluşturan hem de e-ticaret kapsamında gece-gündüz demeden eksiksiz bir şekilde müşterilerinin evine ulaştıran CarrefourSA çalışanları ile sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sohbet eden Sabancı, Türkiye’de ilk kez hayata geçirdikleri uygulamalardan dolayı çalışanları kutladı.



“Ülkemiz adına teşekkür ediyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz”


Hijyen kurallarının istisnasız uygulanması ve gıda güvenliğine verilen önemi ifade eden Sabancı, “Ülkemiz adına sizlere teşekkür ediyor ve sizlerle gurur duyuyoruz, bu dönemde hepiniz tarih yazdınız” dedi. Sabancı, yerli üreticiyi desteklemenin, yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmanın yüzde 100 yerli ve milli tarım ürünlerini reyonlarda müşteriler ile buluşturmanın önemine değindi. “Dijitalleşen dünyaya ayak uyduran, perakendenin öncüsü CarrefourSA markamız ile e-ticaret operasyonumuzu güçlendiriyor, kapasitemizi her geçen gün müşteri talepleri doğrultusunda artırıyoruz. CRM altyapımızın gücü sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyor onlara uygun ürün ve hizmetler sunuyoruz” diye konuştu. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemi hep birlikte yeneceklerini söyleyerek güzel günlerde birlikte olmayı umut ettiklerini dile getirdi. Güler Sabancı, konuşmasını tüm çalışanların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı