0553 313 94 23

Güler: “Ordu deniz ile barışacak”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun deniz kıyısında bir şehir olmasına rağmen denizi gerektiği gibi kullanamadığına dikkat çekerek, “Yeni dönemde yapacağımız projelerle Ordu’yu deniziyle barıştıracağız” dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:11
Güler: “Ordu deniz ile barışacak”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun deniz kıyısında bir şehir olmasına rağmen denizi gerektiği gibi kullanamadığına dikkat çekerek, “Yeni dönemde yapacağımız projelerle Ordu’yu deniziyle barıştıracağız” dedi.


Belediye yöneticiliğine yabancı olmadığını, 25 sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hem İSKİ ardından İGDAŞ’ta Genel Müdür olarak görev aldığına dikkat çeken Güler, o dönemde İstanbul’da başarılı hizmet ve yatırımlarda bulunduklarını vurguladı. Güler, “Çalışmalarımızı artık Ordu’da yapacağız. Daha önce İstanbul’da ne yaptıysak, biz şimdi Ordu’da bunları yapacağız ve Orduluların yüzünü güldüreceğiz. AK Parti’nin ’ak’ ismine yakışır temizlikte bir belediyecilik yapacağız" diye konuştu.



"Ordu deniz ile barışacak"


Güler, Ordu’nun deniz kıyısında bir şehir olmasına rağmen denizi gerektiği gibi kullanamadığına dikkat çekerek, yeni dönemde yapacağımız projelerle Ordu’yu deniziyle barıştıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:


"Daha önce bilime dayalı bir siyaset geleneği yoktu Türkiye’de. Biz bu geleneği başlattık. Yeni dönemde sadece basit bir belediyecilik değil, çok daha farklı olacak. Ordu, dünyaya baktığımızda bazı ülkelerden dahi daha büyük bir ilimiz. Dolayısıyla kaynaklarımızı öyle yöneteceğiz ki, Ordu’yu dünya çapında bir marka haline getirmeyi düşünüyoruz. Yani bir Lüksemburg gibi düşünün Ordu’yu. Kaynaklarıyla, imkanlarıyla ve Ordu’nun bulunduğu yere bakarsanız biz Samsun ile Giresun arasında, Sivas’la Tokat arasında bir şehir değiliz aslında. Denize açılarak, Odessa’ya, Moskova’ya, Bükreş’e ve aynı zamanda Tiflis’e kadar uzanan geniş bir hinterlandımız var. Denizi kullanmayan Ordu, denizi kullanacak ve kalkınmasında oralara doğru uzanacak, ekonomide yeni sahalar bize açacak.”



"Ben gemileri yaktım”


Güler, yapılacak hizmet ve projeler konusunda kararlı olduklarını da belirterek şunları söyledi:


“Ben gemileri yaktım, gemileri yakarak Ordu’ya döndüm. Ordu yatırım yapılacak muhteşem bir şehir haline geliyor. Pasif bir Ordu’dan aktif bir Ordu’ya geçeceğiz. Buna hazırlıklı olun. Dereyolu Projesi, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan çok önemli bir yol. Burada da büyük bir potansiyeli biz denize ulaştıracağız. Bu çok önemli bir aort damarı Ordu için. Oradan da buraya çok büyük bir hareketlilik başlayacak. Burada yeni yatırımlarla bambaşka bir Ordu’yu oluşturmaya çalışacağız. Bizler bundan sonraki yatırımlarda da çok büyük adımlar atmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili gönül birliği ile çalışmalarımızı yapalım. Sizi yönetilmeye değil, yönetmeye davet ediyorum. Yepyeni bir Ordu’yu sizlere vaat ediyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:11
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteciye adliye çıkışı silahlı saldırı
    1. Gazeteciye adliye çıkışı silahlı..
    2. Eski Yargıtay üyesi Demirezici'ye..
    3. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    4. Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan..
    5. KUZKA Mali Destek Programı’na proje..
    6. Gündüz: “Cumhur İttifakı’nın..
    7. Bartın Valisi Güner’den Ürkmezer’e..
    8. Çaycumalılar türkülerle coştu
    9. ANALİZ - Avusturya’da bir cinayet ve PKK
    10. Hediyelik eşya dükkanında 100 bin..
    11. Hem meslek öğreniyorlar hem para..
    12. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    13. Eski Bakan Fikret Ünlü için TBMM'de..
    14. Kayıp iş adamı hizmetçisinin evinde..
    15. Akkuyu’nun Rusya’daki ikizinin ikinci..
    16. Motobike İstanbul fuarı açıldı
    17. MİT tırlarına ilişkin davada düşme..
    18. Xiaomi Mi 9'un fiyatı belli oldu mu?..
    19. Yedek astsubay alımı 2019 yedek..
    20. Almanya'da teröristbaşı Öcalan için..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı