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Gülen'in köpeğine hapis cezası!

Erzurum'da kendisini 'Gülen'in köpeğiyim' diyerek adlandırdığı ileri sürülen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak (69), 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:56
Gülen'in köpeğine hapis cezası!

Darbe girişiminin ardından, yürütülen soruşturma kapsamında emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak, 11 öğretim üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sabri Çolak'ın bir internet sitesinde, 'Geçmişten İzler' isimli belgeselde örgüte nasıl katıldığını, örgüt lideri Fethullah Gülen'e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği tespit edildi.

EVİNDEN NOT KAĞITLARI ÇIKTI

 

Sabri Çolak'ın evinde yapılan aramada 'talebelerim' ibareli not kağıdı, Fethullah Gülen'in fotoğraflarının bulunduğu gazete parçaları ele geçirildi. Çolak, 22 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu. Çolak hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen Ü.A., Sabri Çolak'ın örgütün etkin üyesi olduğu iddia edildi. Çolak'ın FETÖ/PDY'nin manevi abilerinden olduğunu belirten Ü.A., sanığın elebaşının yanında kaldığını söyledi. Yaptığı sohbetlerde Sabri Çolak'ın himmet topladığını bildiren Ü.A., "Hatta kendisini 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye adlandırarak propagandasını yapıyordu" dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:56
  1. Erzurum
  2. Sabri Çolak

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