Gülen, “kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür”müş

Terörün yeryüzündeki en büyük hâmisi ABD'nin Dışişleri Bakanlığı, '2020 Terörizm Raporu'nu açıkladı. Raporun Türkiye bölümünde küstah ifadeler yer aldı. Fetullah Gülen için “kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür” ifadesi kullanılan raporda, “2016 darbe girişimi sonrası hükümet bu hareketi Fetullah Terör Örgütü – FETÖ olarak tanımladı” denildi.

Rapor, “Hükümet ayrıca 2020’de ordu, güvenlik ve memurları kamu görevinden çıkarmaya devam etti. 2016 başarısız darbe girişiminden bu yana, hükümet 125 binden fazla memuru kamu görevinden ihraç etti veya görevden aldı, 96 binden fazla kişi tutuklandı. Binlerce STK ilse FETÖ ile bağlantıları yüzünden kapatıldı.” ifadeleriyle devam etti.