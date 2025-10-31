Güldürürken düşündüren görüntüler! Putin ve Trump’ın restleşmesi hiç böyle anlatılamamıştı

Rusya'nın petrol/doğal gaz arzı ve Batı'nın (özellikle AB ve ABD'nin) bu konudaki politikalarını konu alan bu yapay zeka videosu sosyal medyada çok beğenildi.

Başlıktaki "restleşme" yerine, video daha çok Trump ve Putin'in enerjinin ticari oyununda bir araya gelmesini ve AB'nin bu durumun bedelini ödemesini resmediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji sahnesinde ilginç bir tablo ortaya çıktı. AB, Rusya’ya yaptırım uyguluyor ama yine de Moskova’dan petrol almaya devam ediyor. Rusya, yaptırımlar nedeniyle Avrupa’ya petrol akışını kısarken, ABD devreye girip Rus petrolünü Avrupa’ya yönlendiriyor. Bu karmaşık ticari oyun, Trump ve Putin’in kazançlı çıkarlarıyla şekilleniyor, Avrupa ise artan enerji maliyetlerini ödemek zorunda kalıyor. Oyun sahasında bir yanda kazananlar, diğer yanda faturayı çekenler net şekilde gözler önüne seriliyor.