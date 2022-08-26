Güldürme bizi be adam! Dediğine kargalar bile güler...

Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından son zamanda ismi Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Nijeryalı yıldız Al Fahya'ya para için gelmediğini iddia etti.



Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha FC, 33 yaşındaki Nwakaeme ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra uzun süre bir kulübe imza atmayan Nwakaeme'nin ismi son dönemde Galatasaray ile de anılmıştı.

"Para için gelmedim"

Öte yandan başarılı oyuncu yaptığı açıklamada "Al Fayha'ya para için gelmedim. Burada alışık olduğum başarılara devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili formasıyla Süper Lig'de çıktığı 120 maçta 41 gol atıp 36 asist yapan Nwakaeme, geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olmuş ancak istediği ücret nedeniyle bordo-mavili takım ile yollarını ayırmıştı.