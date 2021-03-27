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Medya Güldür Güldür'de Doğu Perinçek göndermesi
Medya

Güldür Güldür'de Doğu Perinçek göndermesi

Güldür Güldür isimli programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e gönderme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:39:00 -

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür isimli programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e gönderme yapıldı.

“Dünyanın en iyi esnafı” başlıklı skeçte bir telefon satıcısı Vatan Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek'e şu göndermeyi yaptı:

"Bu inanılmaz bir şey. 10 tane kamerası var. Türkiye’de bunun standardında bir şey yok. Biden, Kamala, Macron, Doğu Perinçek hep bunu kullanıyor ve benden alıyorlar Kral. Bunun içinde bir güvenlik sistemi var inanılmaz.”

Skeçte telefon satıcısı parti başkanına telefonun yanında parti sloganı ve seçim şarkısı da yapıyor.

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