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Medya Güldür Güldür'de çok konuşulan muhalefet skeci
Medya

Güldür Güldür'de çok konuşulan muhalefet skeci

Güldür Güldür adlı programında yayınlanan muhalefet partileriyle ilgili bir skeç, sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 05:47:00 -

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet lideri bir araya gelerek "güçlendirilmiş parlamenter sistem" hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.

Muhalefet skeci ilgi çekti

Show TV ekranlarında sevilerek izlenen Güldür Güldür programında yayınlanan muhalefet partileriyle ilgili bir skeç ise oldukça ilgi topladı. Ekran başındaki izleyicileri kahkahalara boğan görüntüler, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

Sarıgül de paylaştı

Skeçte bahsi geçen Mustafa Sarıgül de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Harika! Gülmekten vuramadım" yorumunda bulundu.

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