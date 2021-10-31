Güldür güldür hüsranları oynuyor

Cumartesi günleri yayına giren sunuculuğunu Ali Sunal’ın yaptığı sözde komedi programı Güldür Güldür, TRT’nin en çok izlenen dizilerine arasına girmiş olan Gönül Dağı karşısında hüsrana uğradı.

Gönül Dağı dizisi her cumartesi olduğu gibi reytinglerde 1. olmaya devam ediyor. Birçok dizinin ekranlara geldiği günde Gönül Dağı dizisi hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Show TV’de yayınlanan skandal skeçleri ile gündeme gelen Gönül Dağı dizisi her hafta reytinglerde son sıralarda bulunuyor. Dünkü bölümüyle program hüsrana uğrayan programın ne zaman final yapacağı ise bilinmiyor.