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Gülden Aydın kimdir? Gazeteci Gülden Aydın hayatını kaybetti

Hürriyet gazetesi muhabirlerinden Gülden Aydın, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Peki Gülden Aydın kimdir? Gülden Aydın biyografisi...

19 Mart 2019 Salı 14:42
Gülden Aydın kimdir? Gazeteci Gülden Aydın hayatını kaybetti

Hürriyet gazetesi muhabirlerinden Gülden Aydın, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Peki Gülden Aydın kimdir? Gülden Aydın biyografisi...

1,5 yıldır kanserle savaşan ve birçok ödüllü habere imza atan Gazeteci Gülden Aydın hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Aydın, 2002-2004 yılları arasında Akşam gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü yaptıktan sonra döndüğü Hürriyet’te uzman muhabirlik yapıyordu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi olan Aydın çok sayıda ödülün sahibiydi.

Gülden Aydın kimdir?

1958'de Sivas Divriği'de doğan Gülden Aydın, meslek hayatına Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak başladı. Kısa bir süre sonra ayrılarak gazeteciliğe 2000'e Doğru dergisinde başladı. Daha sonra Aktüel dergisinde, 1994 yılından itibaren ise Hürriyet Gazetesi'nde görev yapmaya başlayan Aydın, 2002-2004 yılları arasında Akşam gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü yaptıktan sonra döndüğü Hürriyet’te muhabir olarak çalışmaya devam etti.

Gülden Aydın Hürriyet gazetesi 2017 yılı Haber Ödüllerinde “Olmaz olsun böyle gelenek” başlıklı haberi En İyi Haber ödülü almıştı. Gülden Aydın İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı iki köyde 12-15 yaşındaki kız çocuklarının ailelerine 20-40 bin TL sus payı ödenerek kaçırılıp evlendirilmesini haberleştirmişti.

Ödül sonrası Ayşe Arman’a verdiği röportajda gazeteciliğe yaklaşımını ve habere nasıl ulaştığını anlatmıştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi olan Aydın çok sayıda ödülün de sahibiydi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:42
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