Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Gülben Ergen evde yaşadığı kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.
Gülben Ergen, başına gelen talihsiz olayı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Gülben Ergen, evde yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ve ayak bileğini burktu.
Tedavi altına alınan Ergen, sosyal medyadn yaptığı paylaşımında, 'Dün gece evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım. Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlığımız yerinde...' ifadelerini kullandı.