  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
Medya

Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Gülben Ergen evde yaşadığı kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 15:40:00 -
Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı

Gülben Ergen, başına gelen talihsiz olayı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Gülben Ergen, evde yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ve ayak bileğini burktu.

Tedavi altına alınan Ergen, sosyal medyadn yaptığı paylaşımında, 'Dün gece evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım. Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlığımız yerinde...' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay