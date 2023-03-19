Gül mayası nedir? Haberi yok olanlar! En genç gösteren cilt için maske adayı: Kusursuz bir cilde sahip olun!

Gül mayası, bitkisel formülüyle doğal bakıma önem verenlerin gözde ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı kültürüne dayanan gül mayası, dünyanın en değerli gül ürünü "Rosa Damascena” adı verilen gül türünden hazırlanıyor. Peki, gül mayası ne işe yarar? İşte gül mayası cilde faydaları...

Gül mayası nedir?

Alternatif tıpta kullanılan gül mayası "Rosa Damascena” adı verilen gül türünden üretiliyor. İçeriğinde gül yağı esansı bulunan gül mayası, ül yağı üretimi sırasında ayrışan yağlı ve bulanık suyun (mayanın) damıtılması ve zemzem suyu ile karıştırılması sonucunda elde ediliyor.

Gül mayası ne işe yarar?

Gül mayasının en bilinen özelliği cilde iyi gelmesidir. Cildin toksinlerden atılmasını sağlar ve ferahlatıcı bir etki bırakır. İçeriğindeki gül özü sayesinde cildi doğal yollarla nemlendirir ve sıkılaşmasına yardımcı olur.

Gül yağının cilde faydaları

Yaşlanmayı geciktirir, toksinlerin atılmasını sağlar.

Serinletici ve ferahlatıcı etkisi vardır.

Göz nezlesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Gargara yapılarak ağız yaralarına ve diş ağrılarına faydalı olur.

Gül mayası cildi nemlendirir, besler ve onarır.

Cilteki gözenekleri açar, gözenek görünümünün azalmasına etki eder.

Cilt tonunu eşitleyen aydınlatıcı bir etkisi vardır.

Gül mayası tarifi

Malzemeler:

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500 gr gül yaprağı

500 gr toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Tarife geçmeden önce bir iki püf noktası paylaşmak istedim. Öncelikle, bu tarif için reçel yapmaya ya da tatlılarda kullanmaya uygun, kokulu gülleri tercih edin. Kullanacağınız güllerin ilaçsız ve temiz bir ortamda yetiştiğinden emin olun. Güllerin kurumuş, sararmış, bozulmuş yapraklarını kullanmayın. Güller olgun olsun ama yaprakları ayrılmaya başlamasın. Kullanırken diplerindeki beyaz kısımları kesme işini çok daha kolay yaparsınız. Açık renk ve koyu renk gülleri bir arada kullanırsanız reçel yaptığınızda rengi daha güzel olur.

Gülü yapraklarının uçlarından parmaklarınızla top gibi tutun ve gül yapraklarının dibindeki beyaz kısımları makasla kesin. Bu işlem güllerin acı olmaması için yapılmakta. İsterseniz yapmaya bilirsiniz.

Beyaz kısımlarını kestiğiniz gül yapraklarını süzgece koyun ve akan su altında iyice yıkayın ve suyunu iyice süzdürün.

Yıkanıp kurutulmuş gül yapraklarını büyükçe bir cam kaseye alın ve üzerine şekeri ekleyin. Parmaklarınızla ezerek karıştırın ve şeker eriyene kadar devam edin. Kasenin kapağını kapatın ve bu şekilde bir gece buzdolabında bekletin.

Sabah elinizle karıştırarak kontrol edin, şeker erimemişse iyice ezerek karıştırın. Şekerin tamamen eridiğinden emin olunca, üzerine limon suyunu ekleyin tekrar karıştırın. Hazırladığınız gül mayasını ağzı sıkı kapaklı kavanoz içinde buzdolabında saklayın.

Dilerseniz kilitli buzdolabı poşetlerinin içinde derin dondurucuda çok uzun süre saklayabilirsiniz.

Kullandığınız gül miktarına göre şeker miktarını ayarlayarak istediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz.

Reçel, sos, turşu ya da gül mayası gibi uzun süre saklanacak ürünlerde kullanılacak kavanozları steril etmeyi unutmayın.

Gül maskesi ile uygulanan maskeler cilde bakım yaparken nemlendirerek yumuşamasını sağlamaktadır. Gülün faydalarından dolayı maske uygulamaları iyice artış göstermiştir.

Cilt Bakımı İçin Gül Maskesi

1 avuç kurutulmuş gül yapraklarını ufalayın. Ardından bir kase içerisine koyun ve üzerine 1 tatlı kaşığı bal, 2 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı mısır nişastası koyarak karıştırın. Cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin. Dairesel hareketler ile cildinizdeki maskeyi çıkarın. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Maske uygulaması sonunda mutlaka nemlendirici krem sürün.

Cildi Pürüzsüzleştiren Gül Maskesi

1 su bardağı suyun içerisinde 3 avuç taze gül yapraklarını pişirin. Pişirdikten sonra gül yapraklarını süzün içine 1 çay kaşığı toz haline getirdiğiniz ıhlamur yaprağı, 2 çay kaşığı bal, 1 yemek kaşığı süt kaymağı ve hamur kıvamını alana kadar kestane unu ilave edin. Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.