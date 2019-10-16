Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı tedavisi mümkün mü?

Özellikle çocuklarda ve ergenlik döneminde ortaya çıkan ciltteki pembe, kırmızı madalyon şeklindeki lekeler can sıkıcı olabilir. Ciltte oluşan bu lekeler çoğu zaman tedirgin edicidir. Bazı kişilerde bu lekelere kaşıntı da eşlik edebilir. Gül hastalığı nedir? Peki, gül hastalığı tedavisi mümkün mü?

Pityriasis rosea yani gül hastalığı genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde görülen bir hastalıktır. Elbette, gül hastalığını yetişkinlerde yaşayabilir. Peki, gün hastalığı nedir?

Gül hastalığı nedir?

Çocukluk ve ergenlik döneminde gözlenen kırmızı ve pembe renkli madalyon şeklindeki lekeler anne ve baları fazlasıyla kaygılandırabilir. Evladının cildinde bu tip hastalığı fark eden aileler evlatlarını apar topar doktora götürür. Açık tenlilerde pembe, esmerlerde ise kırmızı renkte gözlenen döküntülerin çapı kimi zaman 2 cm'i bulur. Peki, gül hastalığı tehlikeli midir?

Gül hastalığı tehlikeli midir?

İlk kez 1860 yılında literatüre giren bu hastalık iyi huylu döküntü anlamına gelmektedir. Yani ciltte oluşan bu lekeler öyle korkulacak şeyler değildir. İlk leke tek başına çıkar ardından 3-4 hafta sonra gövdenin farklı yerlerinde de döküntüler oluşmaya başlar. Kimi zaman bu lekelere kaşıntı da eşlik eder. İlaç tedavisi uygulanmadan döküntüler 2-3 ay içerisinde kendiliğinden ortadan kaybolur.

Gül hastalığının sebepleri nedendir?

Bu konuda uzmanlar net bir cevap veremiyor. Kimi zaman geçirilen viral enfeksiyonlar bu hastalığa yol açabiliyor. Ancak bilim insanları henüz gül hastalığının net sebebi hakkında bilgi veremiyor. Ancak birçok uzman gül hastalığı bulunan kişilerin yeni bir atak yaşamaması için stresten uzak kalmalarını öneriyor.

Gül hastalığı bulaşıcı mıdır?

Madalyon şeklindeki lekeler hastalığın bulaşıcı olup olmadığı sorusunu akıllara getirir. Ancak gül hastalığı bulaşıcı değildir.

Lekeler kalıcı mı?

Uzmanlar gül hastalığında ortaya çıkan döküntülerin kalıcı olmadığını, zamanla kaybolduğunu belirtiyor.

Gül hastalığı tedavisi mümkün mü?

Hiçbir ilaç kullanmadan birkaç ay içerisinde gül hastalığı ortadan kaybolacaktır. Ancak süreci hızlandırmak için uzmanlar özel nemlendiriciler öneriyor. Ayrıca gül hastalığının tedavisi konusunda bitkisel yollara da başvurabilirsiniz.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu gül hastalığının tedavisinde iki ayrı kür tavsiye ediyor. İşte, gül hastalığının tedavisinde kullanılabilecek kürler:

Süpürge Tohumu

1 çay kaşığı süpürge tohumu havanda ezip ve birkaç yudum suyla sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına yutunuz. Aynı şekilde, öğle yemeğinden yarım saat önce aç karnına yutunuz.

Melissa Officinalis

Kaynayan bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı Melissa Officinalis atınız. 8 dk. Bekletip süzünüz. Ilıyınca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra içiniz. Karışımı her kullanımda taze hazırlanmalıdır.