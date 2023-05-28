Guinnes Rekorlar Kitabına başvuruldu: 'Dünyada en çok seçim kaybeden muhalefet partisi lideri'

AK Parti Üsküdar Gençlik Teşkilatı, Guinnes Rekorlar Kitabına başvurarak Kılıçdaroğlu'nu "En çok seçim kaybeden muhalefet partisi lideri" olarak aday gösterdi.

Kılıçdaroğlu kaset tezgahı ile CHP'nin başına geçtiğinden beri yenilgiye doymuyor.

Her seçimde yaşadığı hezeyanı bir bahane ile savuşturan ve koltuğunu kimseye kaptırmayan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi de aynı tavrı sürdürmeye devam etti.

AK Parti Üsküdar Gençlik Teşkilatı'ndan başvuru

AK Parti Üsküdar Gençlik Teşkilatı, Kılıçdaroğlu'nun son 14 yılda yaşadığı mağlubiyetlerin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle Guinnes Rekorlar Kitabına başvurdu.

Başvuruda "Dünyada 8 seçimi peş peşe kaybeden tek muhalefet partisi lideri" olduğu gerekçesiyle rekorun kendisine ait olması gerektiği ifade edildi.