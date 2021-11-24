Güdümlü füze taşıyan muhrip Tayvan Boğazı'ndan geçmişti! Çin'den jet cevap

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD gemilerinin seyrüsefer serbestisi bahanesiyle güç gösterisi yaptığını ve bölgede gerilim yaratmaya çalıştığını belirtti

Sözcü Cao, "Bu, özgürlük ve açıklık ilkesine bağlılık değil, bölgesel barış ve istikrarı bozmaya yönelik bilinçli bir girişimdir" dedi.

ABD'nin güdümlü füze taşınan USS Milius savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirilmişti.

ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, "Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius, 23 Kasım'da Tayvan Boğazı'ndaki uluslararası sularda, uluslararası hukuka uygun rutin seyir faaliyeti gerçekleştirmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ABD'nin 'özgür ve açık Hint-Pasifik ilkesine bağlılığını ortaya koyduğu' savunulan açıklamada, "ABD silahlı kuvvetleri uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve hareket etmeyi sürdürecektir" denilmişti.