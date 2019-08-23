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Güder’den Sadıkoğlu’na ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sivil toplum kuruluşlarına yönelik istişare ziyaretlerine Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek devam etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:18
Güder’den Sadıkoğlu’na ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sivil toplum kuruluşlarına yönelik istişare ziyaretlerine Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek devam etti. TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret eden Başkan Güder, “Hepimizin ortak bir gayesi var. O da halka hizmet, Hak’ka hizmet, Malatyalıya hizmet, Malatya’da ticareti daha çok canlandırmak, Malatya’daki insanların yaşam kalitesini biraz daha yukarıya çıkarmak” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Tercan, Belediye Meclis Üyeleri Sıddık Özdemir, Cumhur Şahaplıoğlu ve Mikail İkiz ile birlikte TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Güder, Ticaret ve Sanayi Odasının Malatya için önemine dikkat çekerek, “Tüm çabalar, gayretler Malatyamız için, ülkemiz için. Malatya’mıza bir şeyler kazandırma adına ciddi gayret sarf ediyor. Bu yönü ile kendilerini tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ankara’da TOBB yönetim kurulunda olması, Malatyamız için ayrı bir avantaj diye düşünüyoruz. Zaman zaman TOBB Başkanımız Rıfat beyi de Malatya’ya davet ederek,Malatya’mız ile alakalı bilgilendirme olsun, hem de Malatya’ya neler katabiliriz, hatta bu bağlamda Malatya’mıza sık sık ziyaretlerinden dolayı fahri hemşerilik unvanı da verilmiş oldu. Hepimizin ortak bir gayesi ve çabası var. Oda halka hizmet, Hak’ka hizmet, Malatyalıya hizmet, Malatya’da ticareti daha çok canlandırmak, Malatya’daki insanların yaşam kalitesini biraz daha yukarıya çıkarmak. Bunu gerçekleştirme adına,uğraş ve çaba veriyoruz. Bu yönü ile akıbet hayr olur. Bunları yaparken de ‘ortak paydamız Malatya’dır’ dedik, ‘Malatya insanı’ dedik. Onun için ikimizde Malatya’da olan bir STK ve kamu kuruluşu olarak zaman zaman bir araya geliyoruz, sohbetler yapıyoruz. Bizler kendilerine ne katkı sunabiliriz, kendileri bize ne katkı sunabilir, beraberce Malatya’ya neler katabiliriz onun istişarelerini yapıyoruz. Ve inanıyorum ki bu istişareler sonrası ortak paydamız Malatya kazanmış olacak. Bundan önce Hasan Erkoç diye bir abimiz, arkadaşımız vardı. Onunda Malatya’ya hizmetleri oldu. Ona da burada teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Başkan Güder’in istişareye büyük önem verdiğini belirterek, “Bizi sürekli istişare kültür ile fikrimizi alarak gerçekten şehrin yönetiminde, hem STK’ların önemini bize hissettiren, hem de istişare edip doğru adımlar atmaya çalışan Osman Güder başkanıma ve meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi de geldiği süre içerisinde Malatya’da en çok oyu almış, kendini bu noktada ispat etmiş Belediye Başkanı olarak, bu sorumluluk bilinci ile elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim üzerimize düşen,ticaret erbabı esnafımızı, iş dünyasının, iş insanlarının Malatya’daki iş akışlarının daha hızlı bir şekilde, prosedürlerin daha az bir şekilde işleyerek önlerini açmak. Kendileri de gerçekten göreve geldiği süre içerisinde ciddi anlamda istişare kültürünü geliştirerek, esnafımız, tüccarımız anlamında yapılması gereken ne varsa elinden gelen adımı atmaya gayret ederek, prosedürler çerçevesinde bizlere ciddi anlamda destek vermesi bizleri de motive etmektedir.TSO olarak bizlerde, başkanımızın her çalışmasında yanında olduğumuzu, başarılarının devamı için elimizden gelen çabayı sarf edeceğimizi kendisine ifade etmek istiyoruz. Bu konuda gayretlerini de görüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:18
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