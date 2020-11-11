Güçlü üretim ve dağıtım ağımızla ön plandayız! İhracat atağı devam ediyor

Buğra Kardan

Türkiye, pandemi tehdidine rağmen üretimini ve ihracatını arttırıyor. V şeklinde toparlanan, 2020’yi de büyümeyle kapatmaya aday olan ülkeye gıptayla bakılıyor.

Takdir ediliyoruz

Hükümetin aldığı önlemlerle ekonomiye ivme kattığını anlatan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 3. Dönem Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Yeni Akit'e yaptığı açıklamada “Çok şükür, şu anda her alanda atılım yapıyoruz. Her yönümüzle beğeniliyor, takdir ediliyoruz” dedi.

Rekorlar kırılıyor

Dış talebin önemli oranda arttığını kaydeden Bolat, “Şu an durum lehimize. Tedarikçi ülke olarak öne çıkıyoruz. Stratejik konumumuzla ve kaliteli ürünlerimizle dikkat çekiyoruz. Bunu veriler teyit ediyor. Öyle ki ekim ayı ihracatımız 17 milyar doları aşarak rekor kırdı” ifadelerini kullandı. İhracat artışının devam etmesi temennisinde bulunan Bolat, “Güçlü üretim ve dağıtım ağımız var. Bu ağımız ülkemizin kuvvetlenmesine imkân tanıyor” şeklinde konuştu.

Karnemiz gayet iyi

Türkiye’nin şubat ayında pandemi şokuyla karşı karşıya kaldığını anımsatan Bolat, şunları söyledi: “Halbuki çok başarılı bir grafik sergiliyorduk. 2019’da karnemiz gayet iyiydi. 2020’nin ilk 2 ayında da ciddi çıkış yakalamıştık. Yüzde 4.4 büyüme elde etmiştik. Hatırlanacaktır, bizim kadar büyüyebilen bir ülke yoktu. Ne var ki Covid-19 bizi de sarstı. Malum, dünyanın dört bir yanında ekonomiler 2-3 ay kapandı. Doğal olarak dış talep daraldı, çarklar yavaşladı. Ama Covid19’un kontrol altına alınması ve yeni normale girilmesi ekonomimize olumlu katkıda bulundu. Tarım, sanayi ve tıbbi ekipmanlar sektörleri güçlendiler. Türkiye de ihracat atağına başladı. Pek çok ülkeye ürün sattı. Ve çarklar hızlandı.”

Veriler olumlu

Pandemide ikinci dalga korkusunun Avrupa ve Asya dahil tüm dünyaya yayıldığını vurgulayan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: “Buna rağmen ekonomi iyiye gidiyor. Tarımsal üretimde ibre yukarı yönlü. Sanayiden olumlu haberler geliyor. İmalat PMI’ı, ekonomik güven endeksi, istihdam artmış durumda. Makro verilerde iyi bir tablo var. Kuşkusuz, dolar kurunun artışı bu olumlu tabloyu gölgeliyor. Kurda görülen iniş çıkışlar ürün fiyatlarını yukarı taşıyor, üreticiyi ve tüketiciyi sıkıntıya sokuyor. Umarız, bu sorun aşılır ve 2020 yüzde 0’a yakın, minimum bir büyüme ya da küçülmeyle tamamlanır. Bunu bilmeli ve şu anda çarkların dönmesinin, ihracatın artarak devam etmesinin önemli olduğunu unutmamalıyız.”

Alternatif pazarlara yönelmeliyiz

2021’in ilk 6 ayının dünya için sıkıntılı geçebileceğini dile getiren Bolat, “Bizim ihracatı artırmaya odaklanmamız şart. Gelinen aşamada en önemli pazarımız Avrupa’da ne olup biteceğini kestiremiyoruz. Aşıyla ilgili net bir haber gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Onun için Afrika, Uzak Doğu, Latin Amerika, Rusya gibi alternatif pazarlara yönelmeliyiz” diye ekledi.

Yatırımcılar buluşuyor

MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkan ve Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’nin önemli fuarlara imza attığının altını çizdi. Bu fuarların başında MÜSİAD EXPO’nun bulunduğunu belirten Bolat, şu görüşleri paylaştı: “İnşallah başarılı bir fuar dönemini geride bırakacağız. Bu sene 18’incisi gerçekleşecek etkinliğin verimli geçeceğine inanıyoruz. MÜSİAD’ın 18 dönem üst üste fuar yapması takdire şayandır. Uluslararası İş Forumu’nun (International Business Forum-IBF) ise 24’üncüsü düzenlenecek. Bu sayede dünyanın dört bir yanında bulunan Müslüman işadamları bir araya gelecek ve ortak yatırımları ele alacaklar. Covid-19’dan ötürü zor bir dönem yaşanıyor. Ekonominin canlı tutulması gerekiyor. Bu sebeple MÜSİAD EXPO ve IBF’in başarılı olmasını temenni ediyorum.”