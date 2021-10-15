Güçlü kara yolu sektörümüzle ihracatımızı arttırıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu üyeleriyle araya geldi. Karaismailoğlu, buluşmada salgın sürecinde dahi taşımacılığın devam ettiğini söyledi.

Büyüme eğilimi sürüyor

Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Tüm dünya konteyner krizi yaşarken ülkemiz güçlü kara yolu sektörüyle ihracatını arttırmaya devam etti. Bu zor günlerde dahi uluslararası kara yolu taşımacılığımız büyüme eğilimde. Uluslararası taşıma yapmak üzere yetkilendirilen taşıt sayısında ise yüzde 16 artış yaşandığı ortada. Kara yoluyla uluslararası ihraç taşımalarımızda genel olarak yüzde 20 artış var. Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ana ihracat ülkelerimize artış ortalama yüzde 40 oranında. Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 70’e varan artış görülüyor.”

Kritik hamleler yapıldı

Kara yolu taşımacılığının artışını diplomasi trafiğini yoğunlaştırdığını aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Sorunlar, her düzeyde karşı ülkedeki muhataplarına iletiliyor. Bazılarını özetlemek istiyorum. Macaristan transit geçiş belgesi sayısı 36 binden 130 bine yükseldi. Eylül ayında yapılan son Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı’nda transitte sınırsız belge alınacağı protokolle güvence altına alındı. Hatırlanacağı üzere Azerbaycan tek-tip geçiş belgesi sayısında yıllar sonra artış sağlandı, kota 35 binden 46 bine yükseltildi. Azerbaycan geçiş maliyetleri konusu çok yakından takip ediliyor. İlgili kanunun Azerbaycan parlamentosundan geçmesiyle ücretlerde kayda değer indirim sağlanacak. Özbekistan geçiş belgesi kotası, kısa süre içerisinde 12 binden 38 bine çekildi. Ücretsiz belge sayısı temmuz ayında yapılan son KUKK Toplantısı’nda 10 binden 16 bine çıkarıldı. Eylül ayında yapılan KUKK Toplantısı’nda Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan’la ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi kararı alındı. 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası sırasında 7 Ekim’de iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanarak bu süreç resmen başlatıldı. Diğer Orta Asya ülkelerinde de serbestleştirme olması için görüşmeler planlanıyor. Ana transit ülkelerimiz arasında olan Sırbistan’dan 7 bin, Çekya’dan 6 bin, Romanya’dan 4 bin ilave belge alındı. Yunanistan’dan ilk defa 3 bin ilave belge alındı, son olarak 28 Eylül tarihinde 2 bin taşıtımıza belgesiz geçiş imkânı sağlandı. 2021 yılında teati edilen toplam ilave geçiş belgesi sayısı ise 80 bini aştı.”

Türkiye süper güç

Türkiye’nin uluslararası arenada lojistik süper güç haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz hem coğrafi konumuyla hem de tarihi sürekliliğiyle aynı anda bir Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesi. Üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli jeostratejik konuma sahip. Ülkemiz, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ile Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da tam ortasındadır. 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar milli gelire sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezindeyiz.”

Problemler çözüldü

Kara yolu taşımacılığının önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Kara yolu taşımacılığı; imalatçısından ihracatçısına, kamyon veya filo sahibine, lastik tedarikçisine, yedek parça üreticisine, lokantacısına yani 84 milyon insanımıza dokunuyor. Türkiye’yi baştan başa kuşatan konforlu ve emniyetli yollarımızı yaparken aynı zamanda ülkemizin dünyayla bağlarını güçlendirdik, lojistik bir iddia kazandık. Bugün artık dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyetimizi ilan ettik. Kara yolu taşımacılığında yaşanan her bir sorunun çözümü, ülkemiz ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Kara yollarında fiziki altyapımızı güçlendirdik. Taşımacılık sektörünü düzenleyecek yasal altyapı çalışmalarına da büyük önem verdik. 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 119 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve bunun 689.2 milyar lirasını yani yüzde 62’sini kara yollarımızın gelişmesine harcadık. Yatırımlarımız sayesinde hem doğu-batı koridorlarında hem de kuzey-güney akslarında hem alt hem de üst yapı problemlerini büyük ölçüde çözdük.”

Yapısal engeller ortadan kalkacak

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nda yük taşımacılığının iyileştirilmesi amacıyla ‘Üçlü Bakanlar Protokolü’ imzalandı. Protokolde hattın potansiyelinin kullanılabilmesinin önündeki yapısal engellerin ortadan kaldırılması öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili “Güzergâh üzerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi Orta Koridor’u tercih edilen hat haline getirecektir. Azeri ve Gürcü mevkidaşlarımızla yaptığımız toplantıyı, imzaladığımız protokolü Orta Koridor’un etkinliğinin arttırılması konusunda çok önemli görüyoruz” açıklamalarında bulundu.