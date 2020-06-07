Güçlü istikrar için 4 koldan çalışma

Türkiye’yi paniğe sevk eden yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) ekonomiye yönelik olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yeni bir adım atılıyor. Firmaları hayata bağlamak, üretimin ve ihracatın önünü açmak için önemli tedbirler alan hükümet tarafından istihdamı korumak hatta arttırmak için paket hayata geçiriliyor.

Dikkatler TBMM’ye çevrildi

Ekonomi yönetimince ‘İstihdam Kalkanı’ adı altında çalışma yürütülüyor. Çalışma çerçevesinde sosyal taraflarla görüşmelerde bulunuluyor. Görüşmelerin tamamlanmasının, önerilerin toplanmasının ardından paket nihai şeklini alacak ve TBMM’ye sevk edilecek.

Detaylar netleşiyor

Yakında parlamentonun onayına sunulacak ‘İstihdam Kalkanı’ paketinde yer alacak maddeler de belli olmaya başladı. Bu maddelerden öne çıkanlar şöyle:

l Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) süresinin uzatılacak. 16 Mart’ta kısa çalışmaya geçen iş yerleri için 3 aylık süre önümüzdeki günlerde doluyor. Üretici dernekleri, ihracatçı birlikleri sürenin uzatılmasını talep ediyor. Yeni paketle bu talebin karşılanacağı tahmin ediliyor.

Şartlar kolaylaştırılmıştı

Covid-19’dan ötürü ödenekten yararlanma şartları kolaylaştırılmıştı. Son 3 senede minimum 600 gün olan prim gün sayısı 30 Haziran’a kadar uygulanmak üzere 450’ye, son 120 gün hizmet akdi süresi de 60 güne çekilmişti. KÇÖ uygulaması kapsamında ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara her ay bin 170 lira para yardımı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygulamasının süresini 6 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Erdoğan’ın bu yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak konusu.

İşten çıkarmak yasak

l İşten çıkarma yasağı 3 ila 6 ay uzatılacak. Firmaların çalışan sayılarını sınırlamalarını engellemek için getirilen 3 aylık yasağın süresi 17 Temmuz’da doluyor. Bu tarihin ‘İstihdam Kalkanı’yla 17 Ekim’e kadar uzatılabileceği dile getiriliyor. Erdoğan da devrede olup sosyal taraflarla diyalog halinde. Kulislerde Erdoğan’ın işten çıkarma yasağı süresini 6 aya kadar uzatabileceği ifade ediliyor.

Şirketlere önemli imkân

l Yeni istihdam paketinde önemli teşvikler yer alacak. İstihdamını koruyan hatta çalışan adedini arttırmayı planlayan şirketlere maddi yardımda bulunulacak. Öbür taraftan; Covid-19’dan zarar gören ama tenkisata gitmeyen şirketlere 6 ay ödemesiz 3 sene vadeli kredi verilecek.

l Evden çalışmaya; toplantıları, forumları ve fuarları sanal ortamdan takip etmeye imkân tanınacak.

Gençlere iyi haber

l Gençleri ve kadınları istihdama katacak girişimlerde bulunulacak. Kariyer ve eğitim programlarına ağırlık verilecek. Yazılımcı yetiştirmek, girişimci ekosistemini büyütmek için art arda kurslar açılacak.

Bu ay kanunlaşıp yürürlüğe girecek ‘İstihdam Kalkanı’ paketi, olumlu yankı uyandırdı. Paket çalışanların yüreklerine su serperken; üreticileri, ihracatçıları ve tüccarları umutlandırdı.

Mağduriyetlerin önüne geçilecek

Sosyal güvenlik müşavirleri ise ‘İstihdam Kalkanı’nın toplumsal ve ekonomik hayata olumlu katkı yapacağına işaret ediyorlar. Çalışmayla mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirten aynı müşavirler, “Ekonomi paydaşlarını rahatlatacak kararlar alınması 2020 ve 2021 hedeflerini yakalamamızı da mümkün kılacak” görüşünü paylaşıyorlar.