Güçlendirilmiş rant sistemi!

YSK üyelerine “aptal” dediği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası üzerinden CHP’yi dizayn etmeye çalışan, “kumar masası” olarak tanımladığı 6’lı masaya dönmek için İBB Başkanı’nın ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ yapılması şartını koşan Meral Akşener’in, İmamoğlu’na olan hayranlığının sebebi anlaşıldı. İmamoğlu’nun yüzünde ‘Rabbi Yesir’ gören Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı Emin Ferhat Ertek’in, CHP’li İBB iştiraklerinden toplamda 39 milyon TL’lik ballı ihaleler kaptığı ortaya çıktı. İBB iştiraki Kültür ve Sanat A.Ş.’nin, 8 Nisan 2022’de düzenlediği ‘Muhtelif Spor Organizasyonları için Ödül ve Teşvik Amaçlı Mal Alımı” ihalesinin, 13 milyon 451 bin 810 TL bedelle, İP’li Ertek’e ait olan ve 12 Kasım 2020’de kurulan Lif Proje ve Danışmanlık Hizmetleri LTD şirketine paslandığı öğrenildi. Yine Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından 20 Ocak 2023’te yapılan 25 Milyon 627 bin 500 TL’lik ‘Baskılı Tekstil, Spor Ürünleri ve Bayrak Temini’ ihalesinin, İP’li Ertek’in sahibi olduğu firmaya peşkeş çekildiği belirlendi.

İP’i Akşener'in elinde

Skandal ihale, akıllara CHP’li belediyelerden ittifaktaki ortakları İP’in açgözlülerine paslanan ballı ihaleleri hatırlattı. İşte onlardan bazıları:

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında, sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyonluk ihale aldı.

İYİ Parti’nin 80 milyon liralık medya tanıtım giderlerinin İBB’ye fatura edildiği basına yansıdı.

İBB’ye bağlı Hamidiye Su A.Ş.’nin Anadolu Yakası Ana Depo Sorumluluğunu üstlenen İP Çekmeköy İlçe Başkanı Dilaver Koç, tek katılımcı olarak girdiği CHP’li Kartal Belediyesi 2021 yılı içme suyu ihalesini sadece 220 bin 587 TL’ye aldı.

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ABB’ye bağlı 16 şirketin 40’a yakın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerini CHP ve İYİ Parti arasında pay eden CHP’li Yavaş, iki partinin referansıyla gelen 11 bin kişiyi işe aldı.

2019’daki yerel seçimlerde İyi Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı olan ve seçimi kaybeden Coşkun Ünal, ANFA Güvenlik Kurullar Başkanlığı görevine getirildi. İP’li Ünal’ın eşi Nilüfer Ünal’ın ortağı olduğu ‘Kızılcahamam Yabanovası Tarımsal Kalkınma Kooperati ise ABB’ye 276 çeşit gıda maddesini yüksek fiyattan sattı.

Aralarında rant bağı var

İP ile İBB arasındaki ballı ihale vurgununu akit’e değerlendiren Gazeteci Cengiz Alçayır, şunları dile getirdi: “Meral Akşener’in ‘harami düzeni bitireceğiz’ sözleri aslında kendilerinin bir itirafı. Çünkü İyi Partili yöneticilerin İBB ve ABB’den aldığı ballı ihalelerde gösteriyor ki, bunlar bizzat harami düzenin kurucuları ve siyasi aktörleri. İP’li milletvekillerine ve parti yöneticilerine ait şirketlerin, CHP’li belediye iştiraklerinden in aldığı ihaleler, bunların arasındaki ‘al gülüm ver gülüm’ ilişkisinin olduğunu ispatlıyor. Bu ballı ihaleler, el altından özellikle bu şekilde yeni kurulmuş şirketler aracılığıyla veriliyor. Bunlar buzdağının görünen kısmı. Bizim yakalayabildiklerimiz bunlar. Yakalayamadığımız ihalelerde kim bilir ne fırıldaklar dönüyor. Bunları en iyi İmamoğlu ve İyi Partililer biliyor. Bu işler görüldüğü gibi organize işler. Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ‘tarihi görev’ diye cumhurbaşkanı adaylığına çağırmış olması, son anda olası cumhurbaşkanı yardımcısı göreviyle 6’lı masaya monte etmiş olması gösteriyor ki aralarındaki bağ, öyle siyasi gönül bağı değil rant bağıdır. Buradaki bağ, pastayı bölüşme bağıdır. Kamuoyu, özellikle seçmenler bunların gerçek yüzlerini bir kez daha görmüş oldu. Ortaklar arasındaki ihale işleri gösteriyor ki, Millet İttifakı ‘güçlendirilmiş parlamenter sistemi’ için değil ‘güçlendirilmiş rant sistemi’ için bir araya gelmişler.”

Cambaza bak taktiği

Zillet paydaşlarının içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesinin kaymağını yediklerini söyleyen Alçayır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut iktidarı neyle itham ediyorlarsa kendileri 10 kat daha fazlasını yapıyorlar. Bunların iktidara geldiklerinde yapabileceklerini kestirmek bile mümkün değil. Çünkü İyi Parti milletvekili Bedri Yaşar’ın 107 milyonluk ihaleyi aldıktan sonraki pişkin savunması, Akşener’in 80 milyonluk reklam parasını İBB’ye fatura ettiği iddiası zillet paydaşlarının elindeki belediyelerde yaşanan talanı özetliyor. Buna rağmen hâlâ sessiz kalmaları ve iktidara “harami” iftirası atmaları, kendi yaptıkları vurgunları ‘cambaza bak cambaza taktiğiyle perdelediklerini gösteriyor.”