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Dünya Guatemala'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi öldü
Dünya

Guatemala'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 07:20:00 -
Guatemala'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi öldü

Yerel basında çıkan habere göre, Guatemala kentine 300 kilometre mesafede yer alan Sibinal kasabasındaki bir evde yangın çıktı.

Gaz sızıntısından çıktığı tahmin edilen yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası cansız bedenlere ulaşılırken, yangına yol açan etkenlerin araştırıldığı bildirildi.

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