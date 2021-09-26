Guatemala'da 515 kilo kokain ele geçirildi

Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin doğusundaki Puerto Barrios sahilinde, köpek balığına benzer bir sürat teknesinde gizlenmiş halde kokain tespit edildi.

Yetkililer, ihbar üzerine harekete geçen narkotikle mücadele ekiplerinin bir tekneye yaptığı operasyonda, 515 kilogram kokain ele geçirdiğini kaydetti.

Bölgede ayrıca uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yanmış bir uçağında bulunduğu ve 6 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ordu sözcüsü Ruben Tellez, açıklamasında, Meksika sınırına yakın kuzey bölgesinden ülkeye yasa dışı olarak bir uçağın indiğini tespit ettiklerini söyledi.

Uyuşturucu trafiği

ABD makamlarına göre, Güney Amerika ülkelerinden gönderilen uyuşturucu sevkiyatı; uçak, tekne ve denizaltılarla uluslararası kartellerin de aracılığıyla Orta Amerika ve Meksika üzerinden geçiyor.

Guatemalalı yetkililere göre, ülkede her yıl uyuşturucu kaçakçılığı ve çete operasyonlarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.