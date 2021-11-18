  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Guatemala açıklarında 5.8 şiddetinde deprem
Dünya

Guatemala açıklarında 5.8 şiddetinde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Guatemala’nın Puerto San Jose kasabasının 45 kilometre güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 21:54:00 -
Guatemala açıklarında 5.8 şiddetinde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Guatemala'nın kıyı kasabası Puerto San Jose'nin 45 kilometre güneyinde yaklaşık 48 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Ulusal Afet Önleme Koordinasyonu (Conred) Sözcüsü David de Leon ise yaptığı açıklamada, “Deprem ulusal toprakların çeşitli bölgelerinde rapor edildi” dedi.

Depremin, başkent Guatemala City’de hissedildiği aktarılırken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden dikkat çeken paylaşım: Paranın erimesi bundan oluyor

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından faiz ile ilgili paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, faiz yüzünden pahalılığın arttığı belirtildi. ..
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz
Gündem

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye'ye dev yatırım: Burada doğalgaz olduğundan eminiz

Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, Trakya bölgesinde kayda değer doğal gaz olduğundan emin olduklarını ve bu yüz..
Meteorolojiden 36 ile kritik uyarı: Kar geliyor
Aktüel

Meteorolojiden 36 ile kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma günü İstanbul dahil 34 kenti sağanak yağmura karşı, 2 ili de karla karışık yağmura karşı uyardı. Cumartesi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay