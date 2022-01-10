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Spor Guardiola önerdi! Fatih Terim reddetti
Spor

Guardiola önerdi! Fatih Terim reddetti

Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde yardımcı antrenör arayan yönetici Işıtan Gün'ün iki farklı isimle görüştüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 13:28:00 -
Guardiola önerdi! Fatih Terim reddetti

Boştaki 59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i, Terim sonrası dönemi de düşünerek gündemine alan Aslan'a, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ekibinde yer alan Pro-Lisans sahibi 38 yaşındaki Carlos Vicens'i önerdi.

Bir sene Manchester City U-18 Takımı'nı çalıştıran Carlos Vicens, sarı-kırmızılı kulübe yardımcı antrenör olarak gelmeye hazırdı ancak yönetimin bu düşüncesine, Terim'den olumlu dönüş gelmediği öğrenildi.

Selçuk İnan ve Necati Ateş'i yetersiz bulan Başkan Elmas ve kurmaylarının hamlesi de böylece sonuçsuz kaldı.

Fatih Terim, 'Yabancı antrenör meselesinden haberim yok' dedi. Takıma tepki gösteren taraftara 'Kırıcı olmamak gerek' diye sitem etti.

 

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