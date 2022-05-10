Guardiola baklayı ağzından çıkardı!

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Erling Haaland ile ilgili açıklamalar yaptı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, kısa süre içerisinde transferinin açıklanması beklenen Erling Haaland ile ilgili soruya yanıt verdi.

İspanyol teknik adam, "Sizlere Haaland ile ilgili bir şeyler söylemeliyim ama Dortmund ve Manchester City yöneticileri transfer tamamen bitmeden önce bir şey söylememem gerektiğini ilettiler. Bu nedenle üzgünüm." açıklamasını yaptı.

Haaland ile ilgili soruları isim vermeden cevaplayan Guardiola, "Kadromuzda bir 9 numaramız var, Gabriel Jesus. Akademiden gelen yeni oyuncularımız da olacak. Yeni bir transfer de olacak. Ancak, sahip olduğumuz gol problemini tek bir forvetin gelip çözmesini bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY, DORTMUND'A HABER VERDİ

Sky Sports'un haberine göre; Borussia Dortmund yönetimi ile görüşen Erling Haaland, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini iletti. Bu görüşmenin ardından Alman ekibine ulaşan Manchester City kurmayları, transferi sonlandırmaya hazır olduklarını bildirdi.

Söz konusu haberde, Manchester City CEO'su Ferran Soriano'nun, Borussia Dortmund teknik direktörü Hans-Joachim Watzke'yi arayarak Erling Haaland'ın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini kullanacaklarını söylediği belirtildi.

TEK SEFERDE 75 MİLYON EURO

Manchester City, sözleşmede yer alan özel bir madde sebebiyle 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini taksitle ödeyemeyecek. Ödemenin tamamı tek seferde yapılacak. İmzaların önümüzdeki hafta atılması ve resmi açıklamaların aynı hafta içinde yapılması bekleniyor.

Norveçli golcünün Borussia Dortmund ile devam eden mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu.

HAALAND NE KADAR KAZANACAK?

Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Erling Haaland'ın yeni takımında yıllık 27 milyon Sterlin kazanacağı tahmin ediliyor. Bahsi geçen rakamın resmiyet kazanması durumunda 21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olacak.