0553 313 94 23

Guaido'dan o ülkeye rüşvet teklifi!

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Fas'a kopuk olan ilişkilerin yeniden kurulması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:16
Guaido'dan o ülkeye rüşvet teklifi!

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Fas'la yeniden diplomatik ilişki kurmak istediklerini belirtti.

Guaido'nun talebi üzerine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmeler yapıldı.

Fas resmi haber ajansı MAP'a açıklama yapan Venezuela Parlamentosu Dışişleri Müsteşarı Manuel Avendano, Polisario Cephesi tarafından sürgünde kurulan "Batı Sahra Devleti"ni tanımayı yeniden gözden geçiriceklerini söyledi.

Avendano'nun Batı Sahra'daki sözde cumhuriyetin kabulünün siyasi ve barışçıl çözüme ulaşmaktan daha çok sol ideolojiyle irtibatlı olduğuna dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın, ülkesinin Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Venezuela halkının demokrasi ve değişim yönünde yasal isteklerinin kabulü için gerekli tüm önlemlerin alınmasına destek verdiklerini söylediği bildirildi.

Fas, 2009'da ülkenin toprak bütünlüğüne saldırı ve Polisario Cephesi'ne verdiği destek nedeniyle Venezuela ile ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerin süreceğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:16
  1. Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita
  2. fas
  3. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da ATM'de düzenek bulundu
    1. Adana'da ATM'de düzenek bulundu
    2. "Burada bir tane reis var"
    3. Diagne kimdir? Diagne ne kadara..
    4. İstifasını Kılıçdaroğlu istemiş! "Ya..
    5. Guaido'dan o ülkeye rüşvet teklifi!
    6. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    7. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    8. Tayvan'da 5,2'lik deprem!
    9. 30.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Tayvan’ın doğusunda 5,2 büyüklüğünde..
    11. GÜNDEM / 30 Ocak 2019
    12. Yorgunluğunuzun nedeni B12 eksikliği..
    13. Almanya'dan büyük küstahlık!..
    14. Abdullah Gül cephesinden suikast..
    15. Marmara'da hava durumu
    16. Rüzgar YEKA'da başvuru tarihi 18..
    17. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    18. SMA hastalığı kimlerde görülür? SMA..
    19. İspanya Dışişleri Bakanı Borrell:..
    20. ABD'den dikkat çeken açıklama: 2 hafta..
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!