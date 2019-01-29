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Guaido itiraf etti! 'Evet konuştuk'

Venezuela’da kendini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump ile ülkedeki kriz hakkında konuştuğunu itiraf etti.

29 Ocak 2019 Salı 19:22
Guaido itiraf etti! 'Evet konuştuk'

Venezuela Ulusal Meclis BaşkanıJuan Guaido, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington’un güçlü desteğini aldığı ülkedeki siyasi kriz konusunda konuştuğunu doğruladı. Guiado, "Evet, Başkan Trump ve dünyanın diğer devlet başkanlarıyla da konuştuk" dedi.

Guiado, konuyla ilgili Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile konuştuğunu da söyledi.

O not için 'hiçbir bilgim yok' dedi

 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, "Afganistan görüşmeleri olumlu. Kolombiya'ya 5 bin asker" yazan notu da Guaido’ya soruldu. Guaido, "Hiçbir bilgim yok. Venezuela'da bugün çok karmaşık bir durumdayız. Önemli olan tüm dünya ülkelerinin Venezuelalıların fedakarlığını, demokrasinin kurtarılmasına yönelik arzularına olan büyük çabasının tanınmasıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:22
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