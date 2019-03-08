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Guaido: Elektrikler Maduro gittiğinde gelecek

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden darbeci Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede saatlerdir yaşanan elektrik ve iletişim kesintisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı bittiğinde elektrik gelecek." dedi.

08 Mart 2019 Cuma 11:07
Guaido: Elektrikler Maduro gittiğinde gelecek

Venezuela'nın büyük bir bölümüne elektrik sağlayan, Bolivar eyaletindeki Simon Bolivar hidroelektrik santralinde meydana gelen ve sebebi henüz bilinmeyen bir arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde yerel saat ile 16.00'dan beri elektrik kesintisi yaşanıyor.

Hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi nedeniyle ülkede metro ve havaalanlarında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor.

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti hedef aldı.

"Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı sona erdiğinde elektrik gelecek. İlerlemeye devam." ifadelerini kullanan Guaido, ülke dışına çıktığında ziyaret ettiği Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador'da "bu krize" karşı önlemleri konuştuklarını aktardı.

Guiado, şunları paylaştı:

“Şimdi yemek yapması gereken bir anneye, makinaya bağlı bir hastaya, çalışması gereken bir işçiye güçlü ama elektriksiz bir ülkede yaşadığımız nasıl söylenecek? İlerlemenin önündeki engelleri gösterilerle yeneceğiz. Cumartesi sokakta görüşürüz."

Öte yandan muhaliflere yakın El-Nacional internet haber sitesi ise başkentin bazı bölgelerinde özellikle kadınların tencere tava çalarak protesto eylemi yaptığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:07
  1. venezuela
  2. juan guaido

YORUM YAZ

  • kalelikaleli22 dk önce
    hırbo millete eziyet etmenin alemi ne.güya devlet yönetecek.
  • AbdrhmanAbdrhman23 dk önce
    Bu yahudistan abd sinin p.. çini birisi bitirse işini
  • ferhatferhat28 dk önce
    mısır da mursi ye de aymısını yaptı bu kanı bozuk tayfası
  • HasanHasan29 dk önce
    Şerefsizler,siyonistler önce brezilyada 6 ay evvel iktidara oturdu şimdi çevre ülkelere fitne yayıyorlar...

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