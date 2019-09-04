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GTB, Oğuzeli narını tescilledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep’in önemli tarım ürünleri arasında yer alan ‘Oğuzeli Narının’ coğrafi işaret tescil belgesini alarak, şehir adına tescilini gerçekleştirdiği ürün sayısını 12’ye çıkardı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:04
GTB, Oğuzeli narını tescilledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep’in önemli tarım ürünleri arasında yer alan ‘Oğuzeli Narının’ coğrafi işaret tescil belgesini alarak, şehir adına tescilini gerçekleştirdiği ürün sayısını 12’ye çıkardı.


GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 60. sayısında, ‘Oğuzeli Narının’, Gaziantep adına tescil edildiğini açıkladı.


Sınai Mülkiyet Kanununun 41 inci maddesi kapsamında, ürünün korunmak üzere 02.09.2019 tarihi itibariyle tescil işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Akıncı, “Borsamızın tescilini gerçekleştirdiği 12’inci, Gaziantep’in ise genel toplamda 25’inci coğrafi işaret tescil belgeli ürünü olan Oğuzeli narının, üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Gaziantep’in merkez ilçesi Oğuzeli ve köylerinde yetiştirilen narın, yüksek kalitesi ve lezzetiyle dünya genelinde haklı bir üne sahip olduğunu vurgulayan Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:


“UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep’in geleneksel lezzetlerini ve tarım ürünlerini coğrafi işaret tescil belgesiyle taçlandırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Antep Meyan Şerbetinin ardından şimdi de Oğuzeli ilçemizin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen narı ‘Menşe’ işaretiyle kentimizin marka değerleri arasına kazandırdık. Tarihler boyu her zaman bolluk ve bereketin simgesi olan Oğuzeli narı aynı zamanda bu ilçemizin başlıca geçim kaynaklarının da başında gelmekte. Geleneksel tarım ürünlerimizden olan Oğuzeli narı, ince kabuğu, özel tadı ve iri taneleriyle benzerlerinden kolayca ayırt edilebilmekte” dedi.


Gaziantep’in mutfak hazinelerini ve tarım ürünlerini korumak, gelecek nesillere taşımak ve marka değerlerine katkı sunmak amacıyla 2016 yılından bu yana coğrafi işaret tescil çalışmaları yürüttüklerini anımsatan Akıncı, “Şu ana kadar Antep tırnaklı pidesi, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği, Antep lahmacunu, Antep peyniri, Antep bulguru, Antep kurutmalık patlıcanı, Antep köy kahkesi, Antep muskası, Antep kurabiyesi, Antep meyan şerbeti ve Oğuzeli narı olmak üzere 12 farklı ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi aldık. Bunun yanı sıra Antep pekmezi, boz iç fıstık, Antep biber salçası, Antep karası üzüm, Antep dolmalık biberi, Antep haylan kabağı, Antep urmu dut şurubu, Antep zahter balı, Antep sumağı ve İslahiye biberi gibi 10 farklı yöresel ürünümüz içinde gerekli başvurularımızı tamamladık. Bu başvurularımızın da en kısa süre içerisinde neticelenmesini bekliyoruz” dedi.


Akıncı, ayrıca Gaziantep mutfağında özel bir yer tutan Antep lahmacununa yönelik Avrupa Birliği (AB) tescili içindeAvrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvuruları yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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