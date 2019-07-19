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GTB, hububat emtia merkezi fizibilite raporunu yayımladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA), ‘2018 yılı Fizibilite Desteği Programı’ kapsamında sağladığı mali destekle, Gaziantep’te kurulması planlanan ‘Hububat Emtia Merkezinin, ‘Fizibilite Raporunu’ yayımladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:48
GTB, hububat emtia merkezi fizibilite raporunu yayımladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA), ‘2018 yılı Fizibilite Desteği Programı’ kapsamında sağladığı mali destekle, Gaziantep’te kurulması planlanan ‘Hububat Emtia Merkezinin, ‘Fizibilite Raporunu’ yayımladı.


GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, raporda Hububat Emtia Merkezinin, Gaziantep ticari hayatına sağlayacağı katkı, finansal değerlendirmeler ile swot ve risk analizlerine yer verildiğini açıkladı.


Emtia merkezinin, Gaziantep’i tarımsal ürünlerin ticareti noktasında bölgede cazibe merkezi haline getireceğini vurgulayan Akıncı, İKA’nın mali destekleriyle hizmete açılması planlanan merkezin sektörde kümelenmeyi sağlayarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.


140 sayfalık fizibilite raporunun içeriği hakkında da bilgiler veren Akıncı, “Raporun ilk bölümünde dünyada emtia borsalarına ilişkin yaklaşımlar ve politikalar ele alınarak, ulusal dokümanlarda buna ilişkin hedefler irdelendi. Hububat Emtia Merkezine neden gereksinim duyulduğuna ilişkin detaylı açıklamaların yapıldığı diğer bölümlerde ise Gaziantep’in sosyo-ekonomik yapısı, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinin tarımsal ürün potansiyeli ile Gaziantep’in tarıma dayalı gıda sanayisine ilişkin bilgilere yer verildi. Raporda ayrıca, talep, swot ve risk analizlerinin yanı sıra finansal ve teknik değerlendirmelerin sonuçları paylaşıldı” dedi.


Emtia Merkezinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren tüm üretici ve tacirlere hitap edeceğini kaydeden Akıncı, elektronik satış salonu, modern laboratuvarları, tüccar ofisleri, lisanslı depoları ve sosyal tesisleri ile ihtiyaç duyulan birçok farklı donanımı bünyesinde barındıracak olan merkezin sektörde bir ilk teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:48
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