GTB Başkanlarından Anneler Günü kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ömürlerini ailelerine vakfeden, her koşulda koruyan, seven ve fedakarlık gösteren tüm annelerin ’Anneler Günü’nü kutlayan GTB Başkanları, yayımladıkları mesajda, "Üzerimizdeki emek ve haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, ailenin temel taşını oluşturan annelerimiz hayat yolunda bizlerin her zaman en büyük destekçisi ve güvenilir sığınakları olmuştur. Her koşulda seven, koruyan ve kol kanat geren cefakar annelerimiz, yaşam boyu en büyük sevgi, saygı ve hürmeti hak eden en nadide varlıklarımızdır. Ömürlerini ailelerine vakfeden ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimiz, ilim ışığında yetiştirdikleri eğitimli, milli ve manevi değerlere saygılı bireylerle aynı zamanda bir ulusun müreffeh medeniyetler seviyesine ulaşmasında da geleceğine ışık tutmaktadır. Bizler millet olarak, anneye sevgi ve saygıyı en büyük erdem sayan, anneyi baş tacı kabul eden kadim bir kültürün ve geleneğin temsilcileriyiz. Peygamber Efendimiz’in ’Cennet annelerin ayakları altındadır’ övgüsüne mazhar olan kıymetli annelerimizin ülkemizden ve milletimizden hayır dualarını hiçbir zaman eksik etmemelerini temenni ediyor, bu vesileyle aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.