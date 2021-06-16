Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlikte de büyük fırsatlar sunan yapılandırmanın sunduğu avantajlar başta olmak üzere merak edilen sorulara yanıt verdi. Peki GSS prim borcu siliniyor mu? GSS prim borcu silme nasıl yapılır?

Toplam 10 milyon 541 bin kişinin 10.6 milyar lira GSS prim borcu bulunuyor. Yeni çıkan 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca, GSS prim borcu bulunanların gelir testinde ödüme gücü olmadığı tespit edilirse prim borçları silinecek. Bu haktan yararlanabilmek için daha önce gelir testine girmemiş olmak gerekiyor. Bu kişiler, ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 30 Kasım 2021 tarihine kadar müracaat ederek gelir testi talebinde bulunabilecekler. Gelir testinde hane içinde kişi başına geliri aylık 1.192.50 TL’nin altında çıkanların prim borçları silinecek. Bundan sonraki GSS primleri de hazinece karşılanacak.

GSS prim borcu nasıl silinir?

Örneğin, 25 Ağustos 2018 tarihinde re’sen GSS tescili yapılan kişi, o tarihte gelir testine başvurmasına ilişkin tebliğ yapıldığı halde hiç teste girmemiş ise 9 Haziran – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında gelir testi yaptırdığında ödeme gücü olmadığı tespit edilirse prim borcundan kurtulacak.

7326 Sayılı Kanun 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce gelir testi yaptırmış olanların borcu silinmeyecek. Ancak, ödeme gücü olmadığı tespit edilmiş ise testten sonra prim ödemeleri gerekmeyecek. Gelir testinde ödeme gücü olduğu tespit edilenler, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş prim borçlarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammından kurtulacaklar.