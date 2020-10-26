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Aktüel GSS kapsamında hastanelere iki yılda 182,9 milyar lira ödendi
Aktüel

GSS kapsamında hastanelere iki yılda 182,9 milyar lira ödendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Uluslararası anlamda büyük bir başarı örneği olarak nitelendirdiğimiz GSS ile Türkiye nüfusunun tamamına yakınını sağlık güvencesi kapsamına aldık"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:24:36 -
GSS kapsamında hastanelere iki yılda 182,9 milyar lira ödendi

ANKARA (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında Ağustos 2018 - Ağustos 2020 döneminde kamu ve özel hastanelere sağlık hizmetleri karşılığında 182,9 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açılamada, sağlık hizmetinin finansmanını bakanlıklarının üstlendiğini anımsatarak, hizmetin tüm vatandaşlara eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulmasının birincil hedefleri olduğunu vurguladı.

- "Geçen yıl 69 milyar lira ödenme yapıldı"

Geçen yıl hastanelere başvuran 69 milyonu aşkın kişinin 24 milyona yakınının özel hizmet sunucularına müracaat ettiğini belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"SGK olarak bu müracaatlar karşısında 2019'da özel hizmet sunucularına 11 milyar lirayı aşkın, kamuya da 58 milyar lira ödeme yaptık. GSS kapsamında 2018-2020/Ağustos döneminde kamu ve özel hastanelere sağlık hizmetleri karşılığında yaptığımız ödeme ise 182,9 milyar lirayı buldu."

- "Türk mucizesi olarak adlandırabileceğimiz bir sistem"

Selçuk, GSS'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigortası, 'Türk mucizesi' olarak adlandırabileceğimiz bir sistem. Uluslararası anlamda büyük bir başarı örneği olarak nitelendirdiğimiz GSS ile Türkiye nüfusunun tamamına yakınını sağlık güvencesi kapsamına aldık. Bu sistemle vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağladık."

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