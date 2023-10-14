GSO’da tekstil sektör toplantısı gerçekleştirildi

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Eximbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Metin Çelik, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ve firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sektörel gelişmeler, sanayicilerin ve firmaların yaşamış oldukları sorunlar istişare edilerek çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sektör toplantılarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Daha önce yaptığımız diğer sektör toplantılarında olduğu gibi, bu toplantımızda da karşılıklı görüş alışverişi yapıyoruz. Sizleri dinleyerek sorunlarımıza birlikte çözüm arayıp sektörümüzü; neleri daha iyi yaparsak ileriye taşırız, bunları konuşuyoruz. Burası sizin odanız, bize sorunlarınızı anlatın. Biz de bu sorunlara çözüm bulalım. Hepimizin amacı üretim ve ihracat yaparak kentimizi ekonomide daha ileriye taşımak” dedi.

Tekstil sektörünün öncü sektörlerin başında geldiğini dile getiren Ünverdi, “Gaziantep olarak sektörümüzün sürdürülebilirliği için sorunlarımıza rağmen kendimizi yenilemeliyiz. Yeşil ve dijital dönüşümü birlikte gerçekleştirmeliyiz. Bölgemiz bir tekstil bölgesi. Depremi yaşamış bir kent olarak bölgesel, genel ve küresel sıkıntılarımız var. Bu sorunları el ele, omuz omuza verip birlikte aşacağız” diye konuştu.

Eximbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Metin Çelik de konuşmasında, firmaların sürdürülebilirlik konusuna önem vermesi gerektiğine dikkati çekerek, “İhracata yönelik kullanılan kredilerde firmalarımızın sürdürülebilirlik noktasında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri var. Çünkü günümüzde önemi daha da artan Yeşil Dönüşüm var. Bu yükümlülükler ilk bakışta çok büyük görünse de ileriki süreçte bunu kullandırma geçirdiğimizde firmalarımız bize dönüp teşekkür ediyorlar. AB ülkelerine ihracat yaptığımız için yeşil dönüşüm kapsamında bize şartlar getiriyorlar. Bu şartların yerine getirilmesi firmalarımızın faydasına olacak. Firmalarımız içinde KOBİ’lerimizin oranı yüzde 84’tür. KOBİ’lerin yapısı ne kadar sağlıklı olursa, büyük firmalarda o kadar sağlıklı olur. Bu nedenle KOBİ’lerimize öncelik tanıyoruz” diye konuştu.