GS'li yöneticide utanma da yok! Milletin 150 milyon lirasını uçurdular, "özür" ile kapatmaya çalışıyorlar

Galatasaray Spor Kulübü'nün Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda dönemin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferi konusunda gelen eleştirilere cevap verdi.

Falcao'nun transferinde bütün Türkiye'nin ayağa kalktığını aktaran Albayrak, "Başkan dedi ki, 'Taraftarın dediğini yapacağım, Falcao'yu istiyorum'. Monaco'ya gittik, görüşmeler yaptık. Şanssız bir resim ortaya çıktı. O resmin ortaya çıkmasından dolayı özür dilerim. Bir hataydı. Falcao'ya bonservis bedeli istediler. Falcao dedi ki, 'Ben Falcao'yum öyle 5-6 milyon Euro transfer bedeli ile bir yere gitmem' dedi. 'Bana imza parası vereceksiniz' dedi. Babel'i sezon ortasında alırken, 2,5 milyon Euro imza parası verdik. Babel'e de buna yakın ücret ödedik. Birkaç kişi hariç herkes maaşından 1,5 maaş indirim yaptı. Falcao'dan 500 bin Euro kestik mi, kestik. Sezonu kapamış Andone ülkesine dönerken 1,5 maaş indirim yaptı. O günlerde indirim yapan futbolculara teşekkür ediyorum. Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro verdik. İmza parası içinde olma şartı ile verdik. Bu transfer tutmadı, olmadı. Dünya çapında santrfor alıyorsunuz, tutmadı. Şanssızlık mı diyelim, uymadı. Falcao'yu aldık. Bunu da başkan tamamen taraftarın isteklerine, arzularına dayanarak aldı. Falcao'ya verdiğimiz para yıllık 5 milyon Euro. Maç başı ücretleri vardı. Falcao'nun durumu budur" şeklinde konuştu.

İstenen verimi sağlayamadı

Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen tecrübeli yıldız Radamel Falcao, büyük beklentilere rağmen sarı-kırmızılı ekibe istenen katkıyı sağlayamadı.

Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun transferinden sonra Süper Lig'de 74, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maç yaptı.

Falcao, söz konusu süreçte çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi. Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu.

2 yılda 150 milyon lira havaya uçtu

Radamel Falcao, Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya yıllık 5 milyon avro garanti ücret verileceğini duyurmuştu. Golcü oyuncu, ekstra primlerle yıllık yaklaşık 7 milyon avro gelir elde etti.

İki sezonda yaklaşık 150 milyon lira para alan Falcao'nun bu sezonki maaşının bir bölümünün de Galatasaray Kulübü tarafından ödeneceği öne sürüldü.

Galatasaray kariyerini kupasız kapattı

Falcao, Galatasaray kariyerinde kupa sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, Falcao'nun kadroda bulunduğu 731 günlük süreçte yarıştığı kulvarlarda kupa kazanamadı.