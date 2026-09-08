Tam 500 metre derinliğe kurdular: Günde 1 milyon litre suyu lıkır lıkır içecekler
Norveç'in Mongstad kıyılarında deniz yüzeyinin tam 500 metre altına kurulan Flocean One denizaltı desalinasyon tesisi devasa kapasitesiyle üretime başladı. Okyanus tabanındaki doğal hidrostatik basıncı kullanarak enerji tüketimini yüzde 50'ye varan oranda düşüren sistem, günde 1 milyon litre içme suyu üretiyor. Kimyasal arıtma ihtiyacını ortadan kaldıran bu devrim niteliğindeki tesis, geleceğin su krizine karşı geliştirilen en büyük teknolojik hamlelerden biri olarak kayıtlara geçti.