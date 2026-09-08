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Tam 500 metre derinliğe kurdular: Günde 1 milyon litre suyu lıkır lıkır içecekler

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Tam 500 metre derinliğe kurdular: Günde 1 milyon litre suyu lıkır lıkır içecekler

Norveç'in Mongstad kıyılarında deniz yüzeyinin tam 500 metre altına kurulan Flocean One denizaltı desalinasyon tesisi devasa kapasitesiyle üretime başladı. Okyanus tabanındaki doğal hidrostatik basıncı kullanarak enerji tüketimini yüzde 50'ye varan oranda düşüren sistem, günde 1 milyon litre içme suyu üretiyor. Kimyasal arıtma ihtiyacını ortadan kaldıran bu devrim niteliğindeki tesis, geleceğin su krizine karşı geliştirilen en büyük teknolojik hamlelerden biri olarak kayıtlara geçti.

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Foto - Tam 500 metre derinliğe kurdular: Günde 1 milyon litre suyu lıkır lıkır içecekler

Norveç'in Mongstad kıyılarında, deniz yüzeyinin 500 metre altına kurulan "Flocean One" denizaltı desalinasyon tesisi üretime başladı. Okyanus tabanındaki doğal hidrostatik basıncı kullanan sistem, günde 1 milyon litre içme suyu üretiyor. Nisan ayında Oslo'dan bölgeye taşınan 22 tonluk ekipman, ilk üretimini 22 Haziran'da yaptı. Tesis, temmuz başından bu yana tam kapasiteyle kesintisiz çalışıyor.

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Foto - Tam 500 metre derinliğe kurdular: Günde 1 milyon litre suyu lıkır lıkır içecekler

Geleneksel tesislerin aksine yüksek güçlü kara pompalarına ihtiyaç duymayan sistem, 500 metre derinlikteki doğal basınçtan yararlanıyor. Şirket verilerine göre bu yöntem, enerji tüketimini yüzde 40 ila yüzde 50 oranında düşürüyor. Elektrik enerjisi ise suyun karaya pompalanması ve izleme sistemleri için kullanılıyor. Güneş ışığının ulaşmadığı derinliklerde alg ve biyokütle oluşumu sınırlı olduğundan, filtrelerin tıkanma riski azalıyor.

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Foto - Tam 500 metre derinliğe kurdular: Günde 1 milyon litre suyu lıkır lıkır içecekler

Bu durum, geleneksel kimyasal ön arıtma ihtiyacını ortadan kaldırırken; ön arıtma altyapısını yüzde 60, kıyı arazi kullanımını yüzde 95 oranında küçültüyor. Sistemden elde edilen suyun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Norveç standartlarına uygunluğu testlerle doğrulandı. İşlem sonrası ortaya çıkan tuzlu konsantre, kimyasal içermeksizin doğrudan derin deniz tabanına bırakılıyor. Deşarjın 30 metre içinde doğal tuzluluk seviyesine döndüğü belirtilse de Fensfjorden deniz koridorundaki etkiler sürekli izleniyor.

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