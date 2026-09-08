585 bin liraya sıfır TOGG: T10X ve T10F modellerinde yeni kampanya

T10X'LERDE DE SIFIR FAİZ AVANTAJI SÜRÜYOR Togg T10X V2 700 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 70 bin lira aylık taksit, Togg T10X V2 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 50 bin lira aylık taksit, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık ödeme, T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira ödeme, T10X V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranı, 59 bin 653 lira aylık ödeme, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık 78 bin 94 lira ödemeyle alınıyor.