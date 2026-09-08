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Yılın ilk karı lapa lapa yağdı: O il beyaza büründü

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IHA Giriş Tarihi:

Yılın ilk karı lapa lapa yağdı: O il beyaza büründü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan eylül ayında kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yaylaları beyaza boyadı.

#1
Foto - Yılın ilk karı lapa lapa yağdı: O il beyaza büründü

Çamlıhemşin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları’nda kıştan kalma görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Yılın ilk karı lapa lapa yağdı: O il beyaza büründü

Yeşilin hâkim olduğu yaylalarda beyaz örtünün ortaya çıkması bölgeye farklı bir güzellik kattı.

#3
Foto - Yılın ilk karı lapa lapa yağdı: O il beyaza büründü

KAR YAĞIŞI ANİDEN BASTIRDI Yaylada bulunan Ali Kuyumcu, aniden bastıran kar yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

#4
Foto - Yılın ilk karı lapa lapa yağdı: O il beyaza büründü

Bölgede rakım yükseldikçe hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı.

#5
Foto - Yılın ilk karı lapa lapa yağdı: O il beyaza büründü

KAR YAĞIŞI DOĞA TUTKUNLARINI MEST ETTİ Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve doğa tutkunları için ortaya çıkan kar manzaraları ise Kaçkarların dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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